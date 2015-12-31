Belçika ve Hollanda'dan toprak takası

Belçika ve Hollanda, tarihte yaşananların aksine savaşsız, kansız ve sorunsuz bir şekilde toprak değişimine gitmeye hazırlanıyor. Takası destekleyen Belçika'nın Vise kenti Belediye Başkanı Marcel Neven, "Toprak değişimi anlamlı. Bunu daha önce yapmalıydık" dedi.

Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika'ya ait alanda 3 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi. Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika'ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale etmedi. Ancak Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika'dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda'dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.

15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi. Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda'ya ait.

Takası destekleyen Belçika'nın Vise kenti Belediye Başkanı Marcel Neven, "Toprak değişimi anlamlı. Bunu daha önce yapmalıydık" dedi. Takasa dair hazırlık çalışmaları tamamlanırken, 2016 senesi içinde her iki ülke parlamentolarının anlaşmayı onaylayabileceği belirtildi.

İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843'ten neredeyse iki asır sonra yapılacak takastan her ne kadar Belçika'nın payına daha küçük bir toprak düşecek olsa da hem Belçika hem de Hollanda memnun.