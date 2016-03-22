Belçika Türkiye'deki temsilciliklerini kapattı mı?

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Büyükelçilik yetkilileri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün havalimanı ve metro istasyonunda yaşanan terör saldırılarının ardından İstanbul Taksim'deki Belçika Başkonsolosluğu ile Ankara'daki Belçika Büyükelçiliğinin kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



Brüksel'de sabah saatlerinde Zaventem Havalimanı'nda iki ve ardından şehir merkezindeki Maelbeek metro istasyonunda bir patlama meydana gelmişti. Patlamaların ardından havalimanı tahliye edilmiş, tüm seferler iptal edilmişti. Kentte tüm metro istasyonları kapatılmıştı. En az 34 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamaların ardından ülkede terör tehdidi alarmı en üst seviyeye çıkarılmıştı. Başkentte, Avrupa Birliği çalışanlarının ofislerinde ya da evlerinde kalarak dışarı çıkmamaları istenmişti.