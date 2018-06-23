Belçika-Tunus maçıyla G Grubu ikinci maçları başlıyor

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Tunus karşı karşıya geliyor.

Belçika ile Tunus, tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesinde Belçika'nın 3 puanı bulunurken, Tunus henüz puanla tanışamadı.

İlk maç 26 yıl önce

Belçika ile Tunus arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. Hazırlık karşılaşmasını ev sahibi takım 2-1 kazandı.

İki takım Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda ise grup aşamasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika o şampiyonada 5 puanla gruptan çıkarken, Tunus tek puanını Belçika karşısında aldı ve son sırada kaldı.

Rekabette son karşılaşma ise 4 yıl önce gerçekleşti. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını Belçika 1-0 kazanmayı bildi.