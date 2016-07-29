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Dünya

Belçika terör şüphelilerinin mal varlıklarını dondurdu

Listeye dahil edilen 12 kişinin, mal varlıklarına erişimleri olmayacak

29 Temmuz 2016 22:00

Belçika, ilk defa yargı kararı olmaksızın terör zanlılarının mal varlıklarını dondurdu.

Belçika makamları, yargı kararı olmaksızın, Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM) olarak anılan, anti-terör istihbarat toplama ve analiz ajansının talebi doğrultusunda, ilk defa terör şüphelilerinin mal varlıklarının idari tedbir olarak dondurulduğunu açıkladı. Alınan kararla, listeye dahil edilen 12 kişinin, mal varlıklarına erişimleri olmayacak.

Ayrıca bu kişiler 3’üncü kişilerden mali destek alamayacak. Böylece, ülkede 2006 yılından beri mevcut olan mal varlığı dondurma yetkisi ilk kez kullanıldı.

Alınan karar doğrultusunda mal varlığı dondurulan kişilerin arasında, Paris saldırılarının şüphelisi olarak Fransa'ya iade edilen Salah Abdeslam’ın arandığı dönemde gizlemesine yardımcı oldukları gerekçesiyle Bazarouj ailesinin üyeleri ve terör şüphelisi Mohamed Abrini’nin de olduğu bildirildi.

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