Belçika Temyiz Mahkemesi PKK'yı 'terör örgütü' saymayan kararı onadı

Belçika Temyiz Mahkemesi, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin "Türkiye'nin iç anlaşmazlığı" olduğunu ve bu nedenle de terör örgütü sayılamayacağı yönündeki alt mahkeme kararını onadı.

Mahkeme, aralarında Kongra - Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında soruşturmaya gerek olmadığına hükmetti.

Böylece, Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK yöneticileri hakkında 2006 yılında başlatılan soruşturma, bu kararla kapanmış oldu.

Savcılık iddianamesinde, PKK'nın Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde küçük yaştaki çocukları ailelerinden kopararak silahlı eğitim kamplarına götürdüğü belirtilmişti.

Savcılık, PKK yöneticilerini terör eylemlerinin yanı sıra, zorla haraç alma, tehdit, sahte belge düzenleme ve ticaretini yapmakla suçlamıştı.

Savcılığın soruşturması, 9 yıl gecikme ile davaya dönüştü. Ekim 2015'de Brüksel Mahkemesi'nde açılan dava Kasım 2016'da sonuçlandı.

Brüksel Mahkemesi, PKK'nın Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerin, "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturmayacağına" hükmetmiş ve aralarında PKK'nın Avrupa'daki yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Federal savcı, mahkemenin bu kararına itiraz etmişti. PKK üyesi 36 kişiyi kapsayan dosya temyiz mahkemesi sayılan Kamer van İnbeschuldigingstelling (KI) adlı yargıçlar heyetine gönderildi.

Temyiz mahkemesi, "silahlı Türk - Kürt anlaşmazlığının Türkiye'nin iç meselesi" olduğu gerekçesiyle PKK'nın terör örgütü sayılamayacağına karar verdi.

Mahkeme, PKK üyeleri hakkında kovuşturmaya gerek olmadığını karar bağladı.

PKK, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği tarafından da "terör örgütü" olarak nitelendiriliyor.