Belçika Tarım Bakanı: 57 çiftliğe zehir karışmış olabilir

Belçikalı bir temizlik şirketinin yol açtığı üzerinde durulan fipronil skandalında, Bekçika'daki 57 tavuk üretim çiftliğinde yumurtalara zehir bulaşmış olabileceği açıklandı.

Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme pazar günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 57 çiftliğin şüphe altında olduğunu ifade etti. Skandal sonrası hükümet tarafından kaç tavuk üretim çiftliğinin fipronilden etkilenmiş olabileceğine dair daha önce sayı açıklanmamıştı.

Belçika'da gıda güvenliğinden sorumlu kurum olan FASNK'ın hafta sonunda, zehirli yumurtalarla ilgili Haziran ayı başından bu yana bilgi sahibi olunduğunu açıklaması ülke genelinde büyük tepki topladı.

Bakan Ducarme FASNK'dan, zehirli yumurta vakalarından haberdar oldukları Haziran ayı başından bu yana yaptıkları çalışmalara dair rapor sunmalarını istedi. Bakan, çalışmaların "son derece şeffaf" şekilde yürütüleceğini taahhüt etti.

Haziran'da öğrenildi, Temmuz'da bilgi verildi

Gıda güvenliğinden yetkili kurum, AB Komisyonu üzerinden diğer AB üyelerine fipronil karışan yumurtalara dair ilk bilgiyi 20 Temmuz'da iletti. Kurumun bir sözcüsü, geç bilgilendirmeye gerekçe olarak zehirli yumurtalara yönelik savcılığın yürüttüğü soruşturmaya zarar vermek istenilmemesini göstermişti.

Fipronil, hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılıyor. Avrupa Birliği genelinde fipronilin gıda ürünü elde edilen hayvanlar üzerinde kullanılması yasak.

Zehirli yumurta skandalı geçen hafta patlak vermişti. Belçikalı bir hayvan temizleme şirketinin sözkonusu yasak olan fipronili temizlik maddelerine karıştırdığı ve karışımı Hollanda ve Almanya'ya sattığından yola çıkılıyor.

Yumurtalar satıştan kaldırıldı

Skandalın patlak vermesinin ardından Almanya'nın en büyük ucuz marketler zinciri Aldi, zehirli fipronil maddesi bulaştığı şüphesiyle yumurta satışını durdurmuştu.

Belçika'da ve Hollanda'da da birçok süpermarket yumurtaları raflardan kaldırırken, Hollandalı yetkililer yapılan testler sonucu 180 işletmeyi kapattı. Hollanda'nın gıda kurumu (NVWA), kapatılan işletmelerden 138'inin kapalı kalacağını belirtti.

Almanya Tarımcılık Bakanı Christian Shmidt, zehirli yumurtaların 12 federal eyalette piyasaya sürülmüş olabileceğini açıklamıştı. Zehirli yumurtaların en çok satıldığı eyaletlerin başında Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın geldiğini belirten Schmidt, durum kontrol altına alınmış olmakla birlikte tehlikenin henüz geçmediğini söylemişti.

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DW/Dpa/GA/BÖ