Belçika şimdi de sigorta şirketi Ethias’ı kurtaracak

Küresel finansal krizde Fortis ve Dexia bankalarını kurtarmak zorunda kalan Belçika, sermaye sıkıntısı artan finans ve sigorta şirketi Ethias'ı da 1,5 milyar Euro aktararak düze çıkarma kararı aldı.



Belçika Başbakanı Yves Leterme, Ethias'ın kurtarılma planı üzerinde prensipte anlaşma sağladıklarını bildirerek Valon ve Flaman bölge hükümetleriyle detaylar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.



Ethias üst yöneticisi (CEO) Guy Burton, geçen hafta bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada, "faaliyetlerine devam edebilmek için en az 1,5 milyar Euro ve büyümeye devam edebilmek için 3 milyar Euro’ya ihtiyaç duyduklarını" söyleyince istifa etmek zorunda kalmıştı.



Belçika'nın Fransa ve Lüksemburg'un da desteğiyle daha önce kurtardığı Dexia'da yüzde 5 hissedar olan Ethias, banka hisselerinin hızla değer kaybetmesi üzerine sermaye sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.



