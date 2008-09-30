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Ekonomi

Belçika, şimdi de Dexia bankasını kurtarıyor

Belçika, Fortis’in ardından bir diğer sorunlu bankası Dexia’yı kurtarmaya çalışıyor. Hükümet ile Flaman, Valon ve Brüksel Bölgeleri Dexia’ya 7 milyar Euro aktaracak.

30 Eylül 2008 03:00

Hollanda ve Lüksemburg'la birlikte bankacılık devi Fortis'i 11,2 milyar Euro'ya kısmen kamulaştırarak iflastan kurtaran Belçika, diğer sorunlu bankası Dexia'yı da düze çıkarma kararı aldı.

Sermaye sıkıntısı yaşadığı söylentileriyle dün Brüksel borsasında yüzde 29,65 gerileyerek piyasa değerinin neredeyse 3'te birini kaybeden Dexia için acil önlem arayışına giren Belçika hükümetine bu kez Flaman, Valon ve Brüksel otonom bölgelerinden destek geldi.

Federal hükümetle 3 otonom bölge arasında sağlanan anlaşmayla Dexia'ya 7 milyar avro sermaye enjekte edilerek faaliyetlerinin devamı garanti altına alınacak. Belçika, kurtarma planı kapsamında Dexia'nın diğer büyük ortaklarından da destek isteyecek.

Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders, Dexia'yı kurtarma planında bir sonraki adımlarının "Fransız meslektaşlarıyla tartışmak olacağını" açıkladı. Yüzde 16,2'yle bankanın en büyük hissedarı Belçika belediyeler birliğinin ardından Fransız kamu yatırım şirketinin (Caisse des Depots) Dexia'da yüzde 11,7 hissesi bulunuyor.

Dexia'nın sermaye ihtiyacı, tahvil sigortası yapan New York merkezli Financial Security Assurance Inc. biriminin yılın ikinci çeyreğinde 331 milyon dolar zarar açıklamasıyla artmıştı.

Belçikalı Credit Communal'la Fransız Credit Local'ın 1996 yılındaki birleşmesinden doğan Dexia'nın 2 ana pazarıyla birlikte faaliyet gösterdiği Türkiye, Lüksemburg ve Slovakya'da 5 buçuk milyon müşterisi bulunuyor. Bankanın uzmanlık alanı olarak yerel yönetimlerin finansmanı öne çıkıyor.

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