Belçika seçimlerinde aşırı sağcı ve ülkücü adaylar tartışması

Yusuf Özkan

Belçika'da önümüzdeki hafta yapılacak yerel seçimler öncesi, partilerin listelerinde bulunan "aşırı sağcı aday" hakkında tartışmalar yoğunlaştı.

Hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (N - VA), listesinde yabancı düşmanı Schild & Vriendin (Kalkan ve Arkadaşları) adlı örgüte üye adaylara yer verdiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine N - VA, diğer partilerde de Türkiye kökenli aşırı sağcı adaylar bulunduğunu öne sürerek, "Bozkurt adaylar" adlı bir rapor hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı'nın (Europol) yıllık raporunda, giderek artan aşırı sağ şiddete örnek gösterilen "Schild & Vriendin" adlı örgütün silahlandığı basına yansıdı.

Belçika Savcılığı'nın emriyle özellikle üniversite gençliğini hedef alan örgüte yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ancak 14 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerde, aşırı sağcı örgüt üyelerinin N - VA listelerinden aday olduğunun ortaya çıkması tartışmaları daha da körükledi.

Hükümet ortağı partinin listelerinde Schild & Vriendin üyesi beş adayın bulunduğu belirlendi. Bir başka örgüt üyesinin de Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi (CD - V) tarafından aday gösterildi.

Bu bilginin medyaya yansıması üzerine, iki partideki aşırı sağcı adayların beşi listeden çıkarıldı. Ancak sığınma ve göçten sorumlu N - VA'lı Devlet Bakanı Theo Francken, listesindeki Nick Peeters'in devam etmesini istedi.

Francken, liste başı olduğu Lubbeek'ten aday olan 21 yaşındaki Peeters'in artık aşırı sağcı örgütle bağı kalmadığını savundu.

Bu karar, başta Devlet Bakanı Zühal Demir olmak üzere, N - VA içindeki bir çok politikacı tarafından tepkiyle karşılandı. Adı aşırı sağcı örgütle anılan Nick Peeters'in de adaylıktan çıkarılması istendi.

Solcu sendika ve örgütlere saldırmışlardı

N - VA'nın gençlik örgütüne üye 20 kişinin de aşırı sağcı örgütle bağı bulunduğu belirlendi.

Aşırı sağcı örgüt, Belçika'da bu yılın başlarında solcu sendika ve örgütlerin eylemine yönelik saldırı ile gündeme gelmişti.

Örgüt üyelerinin aday gösterilmesi nedeniyle eleştirilen N - VA, diğer partilerde de, özellikle Türkiye kökenli aşırı sağcı adaylar yer aldığını savundu.

Hükümet ortağı parti, "Bozkurt adaylar" başlığıyla bir rapor hazırladı. Raporda, diğer partilerin listesinde yer alan bazı adayların, "aşırılık yanlısı ülkücüler" olduğu öne sürüldü.

Bahçeli'yi öven açıklamalar

CD - V Lokeren adayı Safiye Çalınaltı'nın, "Bozkurtların toplantılarına katıldığı" ve sosyal medyada fotoğraflarını yayınladığı belirtilen raporda, Flaman Liberal Demokratlar (Open Vld) adayı Yahya Değirmenci'nin de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi öven açıklamalar yaptığı belirtildi.

Raporda, Flaman Yeşiller Partisi adayı Muhammet Oktay'ın da, yerel ülkücü liderlerin iltica merkezini gezmesine yarımcı olduğu kaydedildi.

Yeşiller Partisi adayı Ercan Söğütlü'nün de, sosyal medyada "Sözde Ermeni soykırımı" dediği ve "tek vatan" savunusu yaptığı belirtildi.

Parti lideri Meyrem Almacı, listelerinde hiçbir aşırı sağcı aday bulunmadığını açıkladı. Belçika medyası da, ülkücü liderlere iltica merkezini gezdirmenin ya da, "sözde Ermeni soykırımı" demenin, aşırı sağcılık için kanıt olamayacağı yorumunu yapıyor.