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Spor

Belçika polisinden ırkçı muamele

28 Nisan 2009 14:02


Belçika'nın köklü takımı Anderletch'in Faslı yıldızı Mbark Boussoufa, Belçika polisi tarafından ırkçı muamele gördüğünü ifade etti.

Pazar günü, Brüksel'de Gare du Midi tren istasyonuna yakın bir kafede oturan Boussoufa; Belçikalı bir polisin kimlik kontrol yaptığı sırada kendisie farklı davrandığını belirtti. 24 yaşındaki oyuncunun pasaportunu kontrol eden ve sonrasında futbolcunun ellerini kelepçeleyen polisin kendisine ırkçı bir tavır takındığını söyledi.

Les Sports gazetesine konuşan Faslı oyuncu, "Hala neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum. Arabasından indiği zaman birisini kelepçelemek zorunda mıydı? Yaptığı hareket bir ırkçılık gösterisi mi? Ben buna cevap verebilirim ama her şey meydanda değil mi" dedi.



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