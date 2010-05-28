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Dünya

Belçika, PKK'nın peşini bırakmıyor

Belçika'da PKK'ya finansman ve kadro sağlanmasına yönelik mart ayında yapılan operasyonlar devam ediyor.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Terör örgütüne finansman ve kadro sağlanmasına yönelik geçen mart ayında yapılan operasyonun ardından Belçika'da PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.


Belçika Federal Polis Birimleri, Liege kentinde faaliyet gösteren terör örgütünün uzantısı olduğu bildirilen bir dernek ile teröristlerin kullandıkları öne sürülen 4 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Yaklaşık 50 polisin katıldığı operasyonlarda, dernekte bulunan örgütsel dokümanlara ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu.


Öte yandan, Liege kentinde terör örgütü kadrolarının gizlendikleri belirlenen 4 evde yapılan aramalarda Murat G. ve Sait A. isimli örgüt mensupları gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.


Belçika adli makamları tarafından daha sonra serbest bırakılan bu kişilerin halen Brüksel'de sürmekte olan soruşturma ve dava süreci kapsamında, Liege kentinde terör örgütü unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanların önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

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