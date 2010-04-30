Belçika peçede ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

T24-



Tasarı, beklendiği gibi Senato’dan da geçmesi halinde, Haziran ya da Temmuz ayında yasalaşacak. Bu durum, Belçika’yı bu tür bir karar çıkaran ilk Avrupa ülkesi konumuna getirecek.



Doğrudan ‘peçe’ ifadesinin kullanılmadığı tasarıda, bireylerin kamuya açık alanlarda ve kamu binalarında kimliklerini gizlemelerine olanak veren giysileri giyemeyecekleri vurgulanıyor.



Tasarıda, ihlal halinde 15 ila 25 Euro'ya dek para cezası ya da yedi güne kadar hapis cezası öngörülüyor.



Müslüman kuruluşlar ve insan hakları örgütleri ise yasağın ifade ve din özgürlüğünün ihlali olduğunu savunuyor.