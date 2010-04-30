T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika peçede ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

Belçika peçeyi yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olma yolunda önemli bir adım attı. Parlamentonun alt kanadı yasak öngören tasarıyı kabul etti.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Belçika'da parlamentonun alt kanadı, burka ya da yüzün tamamını kapatan giysiler giyilmesini yasaklayan tasarıya onay verdi.


Tasarı, beklendiği gibi Senato’dan da geçmesi halinde, Haziran ya da Temmuz ayında yasalaşacak. Bu durum, Belçika’yı bu tür bir karar çıkaran ilk Avrupa ülkesi konumuna getirecek.


Doğrudan ‘peçe’ ifadesinin kullanılmadığı tasarıda, bireylerin kamuya açık alanlarda ve kamu binalarında kimliklerini gizlemelerine olanak veren giysileri giyemeyecekleri vurgulanıyor.


Tasarıda, ihlal halinde 15 ila 25 Euro'ya dek para cezası ya da yedi güne kadar hapis cezası öngörülüyor.


Müslüman kuruluşlar ve insan hakları örgütleri ise yasağın ifade ve din özgürlüğünün ihlali olduğunu savunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24