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BBC Türkçe

Belçika: Müslüman toplum terörle mücadeleye yardım ediyor

Belçika Emniyeti son 2 yılda en az 6 büyük saldırının önlendiğini, saldırıların engellenmesinde polis ve Müslümöan toplum arasındaki işbirliğinin önemli rol oynadığını söyledi.

27 Aralık 2016 20:10

Belçika Federal Adli Polis (FGP) Müdürü Eric Jacobs, son 2 yıl içinde en az 6 büyük saldırının önlendiğini açıkladı.

Saldırıların önlenmesinde yerel muhbirlerin önemli rol oynadığını belirten Jacobs, "Belçika'daki Müslümanların büyük çoğunluğu teröristlere katılmadı ve polise yardımcı oldu" dedi.

Paris ve Brüksel saldırılarının ardından eleştirilerin hedefi olan polis teşkilatının şefi olan Jacobs, Belçika'da yayımlanan De Tijd gazetesinin sorularını yanıtladı.

Eric Jacobs, önlenen saldırıların "yalnız kurt" adı verilen bireysel saldırılar ya da ülke içinde planlanmış eylemler değil, belli bir ağ tarafından planlandığını vurguladı.

Jacobs, "Her şeye hazırlıklıyız" diye konuştu.

Yerel bilgi kaynaklarının öneminine değinen Jacobs'a göre, saldırıların önlenmesinde yerel muhbirler önemli rol oynadı.

Belçika'daki Müslüman toplumunun çoğunluğunun polise yardımcı olduğunu söyleyen Jacobs, "İslam'ı tartışmak yanlış. Burda bahsi geçen küçük bir azınlık" diyerek saldırı planlayanların Müslüman toplumun genelini yansıtmadığını vurguladı.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), topluma yeterince uyum sağlayamamış suçlulara cazip geldiğini belirten Belçikalı yetkili, IŞİD dışındaki örgütlerin de Belçika için tehdit oluşturduğunu söyledi.

İkinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin, geldikleri ülkelerde neler olup bittiği konusunda duyarlı olduğunu vurgulayan polis şefi, sosyal medyanın da etkisiyle dünyanın başka bir köşesinde yaşanan olayların etkisinin çok çabuk hissedildiğine işaret etti.

Jacobs, saldırıları planlayanların, polis soruşturmasını engellemek için taktik değiştirdiklerini de belirterek, artık silahları saklandıkları evlerde değil, başka yerlerde gizlediklerini söyledi.

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