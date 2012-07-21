Belçika Meclisi'nde Türk senatörle Kıbrıs yönetimi arasında kriz

Belçika Parlamentosu’nda konuşma yapan Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Müsteşarı Andreas Mavroyiannis, Türkiye kökenli senatör Fatma Pehlivan’ın “Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran, barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı kutlu olsun” sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Belçika’nın Türkiye kökenli Senatörü Fatma Pehlivan, Belçika Parlamentosu’nda ülkesinin AB Dönem Başkanlığı’nı anlatmak için bir konuşma yapan Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Müsteşarı Andreas Mavroyiannis’e soru sorumak üzere söz aldı. Pehlivan, “Kıbrıs fiilen ikiye bölünmüş bir ada durumunda. Siz adanın tümünü temsil etmiyorsunuz. Şu sıralarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Temmuz Bağımsızlık günü kutlanıyor. Kıbrıs’ta yaşayan Türk halkı için bir dönüm noktası olan, Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran, barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı kutlu olsun” dedi.

Pehlivan ayrıca, 2004 yılında eski BM genel sekreteri Kofi Annan tarafından Türk ve Rum kesimlerine sunulan Kıbrıs Adası’nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren planı Rumların kabul etmediğini vurgulayarak, “Bu haliyle Kıbrıs’ın tek, bağımsız bir ada gibi görülmesi mümkün değil” dedi.



Sinirlendi, ‘işgal’ dedi



Kıbrıslı Rum konuk bu sözlere sinirlendi. Kıbrıs’ın Türkler tarafından ‘işgal’ altında olduğunu, Pehlivan’ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Mavroyiannis’in bu sözlerine, Belçika’nın en deneyimli siyasetçilerinden eski meclis başkanı ve federal milletvekili Herman De Croo müdahale etti.



Belçikalı vekil uyardı



Belçikalı vekil Herman De Croo, “Burası bir parlamento ve bu çatı altında her milletvekilinin düşüncelerini ifade etme özgürlüğü bulunuyor. Sayın Başbakan Yardımcısı, lütfen sakin olun ve soruları olgunlukla karşılayın” dedi. De Croo sözü Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusuna getirerek, Ankara’nın üyeliğinin Avrupa Birliği’ne çok şey kazandıracağını düşündüğü ve üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.