Belçika mahkemesi: PKK'nın faaliyetleri terör suçu değil!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir mahkeme, PKK'nın Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerin "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağı" yönünde bir karar aldı. Dışişleri Bakanlığı, Belçika Federal Savcılığı'nın başlattığı PKK soruşturmasının Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmemesini kınadı.

Mahkeme, aralarında Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında takipsizlik kararı verdi.

İki isim de PKK'nın Avrupa'daki üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor.

Federal savcının bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Belçika'da 2006 yılında PKK hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sonucu Ekim 2015'de gecikmeli olarak PKK hakkında dava açılmıştı.

Savcılık, PKK yöneticilerini "terör eylemlerinde bulunmak", "zorla haraç almak", "sahte belge düzenlemek ve ticaretini yapmak"la suçlamıştı.

İddianamede ayrıca PKK yöneticilerinin, Avrupa'da küçük yaştaki kişileri ailelerinden kopararak, Türkiye'nin güneydoğusu ile Irak ve Yunanistan'daki kamplarda silahlı mücadeleye hazırladığı belirtilmişti.

Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, Belçika Federal Savcılığı'nın başlattığı PKK soruşturmasının Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belçika'da yerleşik PKK terör örgütü ile iltisaklı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından başlatılan ve 2010 yılından bu yana süren soruşturmada yetkili Soruşturma Dairesinin, Federal Savcılığın davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebini reddettiği öğrenilmiştir. Bu kararı, terörle mücadelede ilkesiz bir tutumun ve PKK terör örgütünün bugüne kadar Belçika'da rahatça faaliyet gösterebilmesine imkan sağlayan zihniyetin açık ve yeni bir göstergesi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. Belçika yargısının, 2010 yılından bu yana hukuk ilkelerine uymayan bir şekilde sürüncemede bırakılan bu davada bugün yaşanan vahim yanlışı düzeltecek adımları gecikmeksizin atmasını bekliyoruz."