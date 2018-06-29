Belçika liderliği son maçta kaptı

Dünya Kupası G Grubu son maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi. Müsabaka Belçika'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Belçika'nın rakibi son 16'da Japonya oldu

Aynı puan ve avarajda bulunan İngiltere ile Belçika Dünya Kupası G Grubu son maçında kozlarını paylaştı.

İngiltere karşılaşmaya baskılı başladı. 5. dakikada karşılaşmanın ilk net posizyonu Belçika'dan geldi. Youri Tielemans takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı. 10. dakikada Belçika'nın atağını İngiltere çizgiden çıkardı. Oluşan pozsiyonda Felleanin'nin müdahalesinde top kaleye doğru giderken savunma topu son anda çıkardı. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Jamie Vardy topu kafayla Belçika ağlarına göndermeye çalıştı fakat top kaleyi bulmadı. 27. dakikada Marouane Fellaini tehlikeli bir vuruş yaptı, fakat top kale çizgisini geçmedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Belçika Milli Takımı etkili başladı. Belçika maçta liderliği ele geçirdi. Gölü atan oyuncu 51. dakikada Adnan Januzaj. 0-1. Golde asisti yapan oyuncu; Youri Tielemans. 66. dakikada İngiltere takımı Marcus Rashford ile gole çok yaklaştı. Ancak bu pozisyondan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Belçika maçtan 1-0 galip ayrılarak gruptan lider olarak çıktı. Belçika'nın rakibi son 16'da Japonya oldu.