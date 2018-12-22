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Dünya

Belçika Kralı Philippe, Başbakan Charles Michel'in istifasını kabul etti

Erken seçimin henüz gündemde olmadığı kaydedildi

22 Aralık 2018 00:54

Belçika Kralı Philippe Leopold Lodewijk Maria, Belçika Başbakanı Charles Michel’in Federal Parlamento'da güven oylamasını kaybetmesinin ardından sunduğu istifa dilekçesini kabul etti.

Kral Philippe’in, Başbakan Michel’in istifasını kabul etmesine rağmen erken seçimin henüz gündemde olmadığı kaydedildi.

Hükümet krizi yaşanmıştı

İstifa eden Başbakan Michel’in oluşturduğu hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na destek vermesi sonucu ülke siyasetinde kriz yaşanmıştı. Michel'in mutabakata destek vereceğini açıklamasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan ayrılmıştı.

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