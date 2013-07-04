Belçika Kralı Albert II tahtı oğluna bırakıyor

Belçika kralı Albert II, tahttan ayrılmaya karar verdi. Ayrılma sebebini sağlık sorunları ve yaşı olarak belirten kral, tahtını oğlu Prens Philippe'e devredeceğini söyledi.

20 yıldır tahtta olan Albert II, televizyon ve radyo kanallarından halka seslenerek sağlık durumlarının ve yorgunluğunun bu görevi daha fazla devam ettirmesine izin vermediğini açıkladı. Tahttan ayrılma kararı öncesinde Bakanlarla bir araya gelen Kral'ın, tahtı devretme kararını tebliğ ettiği belirtildi.

Albert II yaptığı açıklamada, "Kraliyet görevlerimi yerine getirmeme sağlığım ve yaşım izin vermiyor. 80 yaşına girdim ve bundan öne hiçbir kral bu yaşta Belçika'nın başında bulunmamıştı. Ömrümün önemli bir kısmını Belçika'ya hizmet için harcadığımdan dolayı onurlu ve mutluyum." dedi.

Oğluna güveninin tam olduğunu söyleyen Albert II, "Philippe, ekonomik görevlerde de gösterdiği gibi ülkemizin için kalbiyle çalışıyor. Ona ve eşi Mathilde'ye güvenim tam." dedi. Kral, Belçika'nın emin ellerde olduğunu da dile getirdi. Krallığı bırakmasının ifadesini kullandı.