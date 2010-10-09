-BELÇİKA, KAZAKİSTAN'I 2-0 MAĞLUP ETTİ ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu mücadelesinde Avusturya sahasında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Ernst Happel Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Sebastian Prod ile 53 ve 90+2. dakikada Marko Arnautovic kaydetti. Avusturya bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltti ve Almanya'ya yenilen Türkiye'nin önünde averajla ikinci sırada yer aldı. Grupta yapılan diğer maçta ise Belçika deplasmanda Kazakistan'ı Marvin Ogunjimi'nin 52 ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi. Astana Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Belçika, bu galibiyetin ardından gruptaki ilk puanlarını aldı ve 4. sıradaki yerini korudu. A Milli Takımı sahasında 79. dakikada Mesut Özil ile 42 ve 87. dakikada Klose'nin gollerle 3-0 yenen Almanya ise puanını 9'a çıkardı ve namağlup olarak liderliğini sürdürdü.