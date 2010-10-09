T24 LogoT24 Logo
Spor

BELÇİKA, KAZAKİSTAN'I 2

09 Ekim 2010 03:08

-BELÇİKA, KAZAKİSTAN'I 2-0 MAĞLUP ETTİ ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu mücadelesinde Avusturya sahasında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Ernst Happel Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Sebastian Prod ile 53 ve 90+2. dakikada Marko Arnautovic kaydetti. Avusturya bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltti ve Almanya'ya yenilen Türkiye'nin önünde averajla ikinci sırada yer aldı. Grupta yapılan diğer maçta ise Belçika deplasmanda Kazakistan'ı Marvin Ogunjimi'nin 52 ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi. Astana Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Belçika, bu galibiyetin ardından gruptaki ilk puanlarını aldı ve 4. sıradaki yerini korudu. A Milli Takımı sahasında 79. dakikada Mesut Özil ile 42 ve 87. dakikada Klose'nin gollerle 3-0 yenen Almanya ise puanını 9'a çıkardı ve namağlup olarak liderliğini sürdürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24