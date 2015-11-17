Belçika-İspanya maçı terör saldırısı endişesiyle iptal edildi



Paris saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Belçika terör alarmı seviyesini yükseltti. Resmi makamlarca alarm seviyesinin bütün Belçika'da üçe çıkarıldığı açıklandı. Bu seviye bir terör saldırısının mümkün ya da muhtemel olduğu anlamına geliyor.

Salı akşamı Brüksel'de oynanacak olan Belçika ve İspanya milli futbol takımları arasındaki karşılaşma güvenlik makamlarının tavsiyesi üzerine iptal edildi. Belçika kriz masası, öncelikle kalabalık ortamların terör saldırılarına hedef olabileceğini duyurdu.

Halka ‘uyanık olunması' çağrısının yapıldığına ve muhtemel terör hedefleri arasındaki yerlerde güvenlik birimlerinin takviye edildiğine de açıklamada yer verildi.