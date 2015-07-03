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Dünya

Belçika, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağını posta puluna bastı

Erbil'de konsolosluk açmaya hazırlanan Belçika, Kürdistan'a askeri ve insani yardımda da bulunuyor

03 Temmuz 2015 22:05

Belçika’da, üzerinde Kürdistan bayrağı bulunan posta pulları basıldı. Konuyla ilgili Rudaw’a konuşan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Belçika Temsilicisi Dılawer Ajgeyi, yazışmaların resmi bir boyutta yapılması için Belçika Hükümeti’ne ve pullarda Kürdistan bayrağının yer alması için talepte bulunduklarını ve bu talebin kabul edildiğini söyledi.

"Sözkonusu pulu Belçika ve bazı Avrupa ülkeriyle yazışmalarda resmi olarak kullanıyoruz” diyen Ajgeyi, Kürdisan Bölgesi’nin bayrağının, Belçika gibi bir Avrupa ülkesinin posta pulu üzerinde olmasının önemine dikkat çekti. 

Belçika, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de de konsolosluk açmaya hazırlanıyor. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, 9 Haziran’da Erbil’e giderek, temaslarda bulunmuş ve IŞİD’e karşı savaşta "Peşmerge Güçleri’nin olağanüstü bir performans sergilediğini ve buna hayran kaldıklarını" ifade etmişti.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda yer alan Belçika, IŞİD saldırılarından sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne insani yardımda bulunmak üzere 2 milyon Euro ayırmıştı. Belçika hükümeti, hava operasyonları için Erbil’e F-16 uçakları, askeri malzeme ve uzman personel göndererek IŞİD’e karşı savaşta etkin rol oynuyor.

 

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