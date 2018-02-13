Belçika ile 'Salih Müslim' krizi kapıda

İçişleri Bakanlığı’nın terör suçlamasıyla arananların yer aldığı kırmızı listeye dahil ettiği PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in Brüksel'de olduğu öğrenildi.
Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre, PKK’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimleriyle yakın temasta olan Müslim’in, yarın Brüksel Basın Kulübü’nde, Afrin’de yürütülen harekâta ilişkin basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.
Toplantı Brüksel Kürt Enstitüsü’nün himayesinde yapılacak. Müslim, son dönemde PYD’nin de taraflarından olduğu Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) çatısı altında faaliyet gösteriyor.