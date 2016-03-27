Belçika İçişleri Bakanı Jambon: İstanbul'daki memurumuz kabul edilemez hata yaptı

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, İstanbul'daki bağlantı memurunun Türk makamları kendisine İbrahim El Bakravi ile ilgili bilgi aktardığında, " özensiz" hareket ettiğini söyleyerek memunun davranışının "kabul edilemez bir hata" olduğunu belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Jan Jambon'un açıklamalarına göre polis teşkilatı içindeki iletişimsizlik şöyle gerçekleşti: İbrahim El Bakravi, 11 Haziran 2015 tarihinde Gaziantep kentinde Türkiye tarafından gözaltına alındı. Gözaltıyla ilgili olarak İstanbul'daki Belçikalı polis memuru 26 Haziran tarihinde bilgilendirildi. Memur, kendisine iletilen bilgileri üç gün sonra Brüksel'e aktardı. Brüksel'deki terörle mücadele birimleri, Belçika'da küçük suçlardan kaydı bulunan Bakravi hakkında İstanbul'daki memurdan bilgi istedi. Ancak Belçikalı memur, 20 Temmuz tarihine kadar Brüksel'e herhangi bir bilgi iletmedi. İçişleri Bakanı Jan Jambon "Bağlantı memuru hiçbir girişimde bulunmadı, kendisi tarafından bir iletişim yoktu" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'deki saldırılardan sonra yaptığı açıklamada canlı bomba İbrahim El Bakravi'nin 14 Temmuz 2015 tarihinde sınırdışı edildiğini ve konuyla ilgili Belçika hükümetinin uyarıldığını söylemişti.



Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre İbrahim El Bakravi ile birlikte aynı uçakta Hollanda'nın Amsterdam kentine sınırdışı edilen Samir E. Almanya'da gözaltına alındı.



Brüksel Havalimanı ve bir metro istasyonunda salı günü düzenlenen intihar saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmiş 27 kişi de yaralanmıştı.