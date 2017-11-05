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Dünya

Belçika İçişleri Bakanı: İspanya, Katalonya konusunda çok ileri gitti

Bakan Jambon, Polonya ya da Macaristan'da benzer gelişmelerin olması durumunda AB'nin sessiz kalmayacağını düşündüğünü belirtti

05 Kasım 2017 23:04

Uluslararası toplumun Katalan ayrılıkçılarının adil bir şekilde yargılanıp yargılanmayacağını "dikkatli bir şekilde izlemesi" gerektiğini belirten Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, uluslararası hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üye devletlerin iç hukukundan üstün olduğunu bildirdi.

Sputnik'in haberine göre, Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin Katalanlar tarafından "barışçıl" bir şekilde gerçekleştirilmek istendiğini belirterek, "Barışçıl insanlar cezalandırıldı, hükümet üyeleri hapse atıldı. Bu insanların suçu ne?" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin sessizliğine de değinen Jambon, "Bu hikayede AB ne rol oynuyor? AB nerede? Kendi üyesinde bu gelişmeler olurken tamamıyla sessiz kalıyor" ifadesini kullandı.

Jambon, Polonya ya da Macaristan'da benzer gelişmelerin olması durumunda AB'nin sessiz kalmayacağını düşündüğünü belirtti.

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