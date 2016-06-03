Belçika hükümeti: Çalışanlara başörtüsü yasağı ayrımcılık

Belçika hükümetinin, Avrupa Adalet Divanı'nın işyerlerinin çalışanlara baş örtüsü yasağı getirebileceğine ilişkin kararı "ayrımcılık" olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı'nın açıkladığı tavsiye kararına karşı savunma yapmak üzere bir avukat görevlendirdi.

Belçika'da yayımlanan L'echo gazetesinin haberine göre, hükümet çalışanlara yönelik baş örtüsü yasağını, "doğrudan ayrımcılık" diye değerlendirdi.

Avrupa Adalet Divanı, bu hafta başında , Belçika vatandaşı Samira Achibata adlı Müslüman bir kadın çalışanın açtığı davaya ilişkin tavsiye kararını açıklamıştı.

G4S Secure Solutions adlı şirkette resepsiyon görevlisi olarak çalışan Achibata, mesai saatlerinde baş örtüsü kullandığı için işten çıkarılmıştı.

Bu karar üzerine Samira Achibata Anwers Çalışma Mahkemesi'ne başvurdu. Ayrıca şirket aleyhine tazminat davası açtı.

Ancak her iki dava da kadın çalışanın haksız bulundu.

Belçika Yargıtayı, dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi.

Lüksemburg'daki AB Mahkemesi, işyerinin haklı olduğu görüşüne vardı.

Nihai görüş henüz açıklanmadı

Başörtüsü yasağının ayrımcılık olmadığını belirten Avrupa Adalet Divanı, bir işyerinin dini ya da politik sembollerin açıkça kullanılmaması konusunda aldığı bir kuralı varsa, buna uyulması gerektiğini vurguladı.

İşyerinin siyasi ve dini konularda tarafsız kalmak amacıyla, kadın çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulayabileceği belirtildi ve bunun ayrımcılık olmadığına işaret edildi.

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar tavsiye niteliğinde de olsa, genellikle mahkemeler tarafından dikkate alınıyor.

Bu tavsiye üzerine Belçika Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen avukat, Lüksemburg'a gitti.

Belçikalı avukat, hükümetin "çalışanlara yönelik baş örtüsü yasağı ayrımcılıktır" görüşünü AB Mahkemesi'ne iletti.

Avrupa Adalet Divanı'nın, bu konudaki nihai görüşünü önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

L'echo gazetesi, aradıkları hiçbir hükümet yetkilisinin konuya ilişkin konuşmak istemediğini yazdı.