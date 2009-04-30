Belçika havayollarında grev askıya alındı

Belçika havayolları şirketi "Brussels Airlines" pilotları, bu sabah başlatmayı planladıkları süresiz grevi askıya aldıklarını bildirdi.



Pilotlar ile şirket yöneticileri arasındaki uzlaşma toplantısının ardından yapılan açıklamada, sendikalar ile yönetim arasında görüşmelerin gelecek haftalarda devam edeceği duyuruldu.



Şirket yönetimi, yaşanan ekonomik kriz döneminde grev eyleminin olumsuz etkileri üzerinde durarak, söz konusu krizin son bulmasıyla şirketin durumunun düzeleceğine olan inancı dile getirdi.



Pilotlar, dün yaptıkları açıklamada, bu sabah yerel saatle 05.00'den itibaren greve başlayacaklarını bildirmişler, gerekçe olarak 55 yaş ve üstündeki pilotların işlerine son verilmesi, dinlenme saatlerinin kısıtlanması ve maaşların dondurulması gibi uygulamaları göstermişlerdi.

