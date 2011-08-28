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Belçika Grand Prıx'si Vettel'in ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2011 20:15

-Belçika Grand Prıx'si Vettel'in ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. 7 bin metrelik Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye ilk cepte (pole position) başlayan Vettel, yarışı 1 saat 26 dakika 44.893 ile birinci sırada tamamlamayı başardı.  24 yaşındaki Vettel böylece bu sezonki 12. yarışta 7. kez zafer kazandı.  Yarışta ikinci sırayı, yine Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber aldı. Webber de bu sonuçla pilotlar klasmanında 2. sıradaki yerini muhafaza etti, ancak Vettel ile arasındaki fark 92 puana çıktı.  Mücadelede 3. sırada McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button yer aldı. Yarışa 13. sırada başlayan Button, bu sonuçla pilotlar klasmanında 4. sıraya yükseldi. Yarışta 4'üncü İspanyol Fernando Alonso (Ferrari), 5'inci Alman Michael Schumacher oldu.  Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: /* Pilotlar Klasmanı                          Puan ----------------------------------------------- 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull      259 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull        167      3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari        157 4. Jenson Button (Britanya) McLaren         149      5. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren        146      6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari           74       7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP        56       8. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP  42       9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault             34       8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault           34       11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber         27       12. Adrian Sutil (Almanya) Force India       24       13. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso     12  14. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso   10        15. Sergio Perez (Meksika) Sauber             8        16. Paul Di Resta (Britanya) Force India      8 17. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams    4 18. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams     1 Markalar Klasmanı        Puan    ----------------------------- 1. Red Bull - Renault     426 2. McLaren - Mercedes     295      3. Ferrari                231      4. Mercedes                98       5. Renault                 68       6. Sauber - Ferrari        35       7. Force India - Mercedes  32 8. Toro Rosso - Ferrari    22      9. Williams - Cosworth      5 */

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