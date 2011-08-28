-Belçika Grand Prıx'si Vettel'in ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. 7 bin metrelik Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye ilk cepte (pole position) başlayan Vettel, yarışı 1 saat 26 dakika 44.893 ile birinci sırada tamamlamayı başardı. 24 yaşındaki Vettel böylece bu sezonki 12. yarışta 7. kez zafer kazandı. Yarışta ikinci sırayı, yine Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber aldı. Webber de bu sonuçla pilotlar klasmanında 2. sıradaki yerini muhafaza etti, ancak Vettel ile arasındaki fark 92 puana çıktı. Mücadelede 3. sırada McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button yer aldı. Yarışa 13. sırada başlayan Button, bu sonuçla pilotlar klasmanında 4. sıraya yükseldi. Yarışta 4'üncü İspanyol Fernando Alonso (Ferrari), 5'inci Alman Michael Schumacher oldu. Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: /* Pilotlar Klasmanı Puan ----------------------------------------------- 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 259 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 167 3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 157 4. Jenson Button (Britanya) McLaren 149 5. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren 146 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 74 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP 56 8. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 42 9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 34 8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault 34 11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 27 12. Adrian Sutil (Almanya) Force India 24 13. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 12 14. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 10 15. Sergio Perez (Meksika) Sauber 8 16. Paul Di Resta (Britanya) Force India 8 17. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 4 18. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams 1 Markalar Klasmanı Puan ----------------------------- 1. Red Bull - Renault 426 2. McLaren - Mercedes 295 3. Ferrari 231 4. Mercedes 98 5. Renault 68 6. Sauber - Ferrari 35 7. Force India - Mercedes 32 8. Toro Rosso - Ferrari 22 9. Williams - Cosworth 5 */