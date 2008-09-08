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Spor

Belçika genç ve tecrübesiz

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap, Ermenistan’a gitmeyerek çarşamba günkü rakibimiz Belçika’yı gözlem altına aldı.

08 Eylül 2008 03:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap, Ermenistan’a gitmeyerek çarşamba günkü rakibimiz Belçika’yı gözlem altına aldı. Belçika’nın Estonya ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Erkasap, Terim’e ayrıntılı bir rapor verdi.

Erkasap’ın, “Çok genç bir takımlar. İyi koşuyorlar. Değişik bir tarzları bulunuyor. 4-4-1-1 oynuyorlar. Hazırlık paslarıyla gole gitme düşünceleri var. Buna dikkat etmeliyiz. Sıkıştıklarında ise sistemleri büyük arızalar veriyor. Bu kez direkt kaleye gitmeye çalışıyorlar. Ferdi yetenekleri üstün oyunculara sahip değiller. Ancak genç olduklarından fizik olarak üst seviyedeler. Mücadeleden hiç kopmuyorlar. Enerjileri ve hırsları üst düzeyde. Bizi tecrübesiz ama hafife alınmayacak bir takım bekliyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Teknik Direktör Terim’in de dünden itibaren Belçika’nın maç kasetlerini izlemeye başladığı ve taktiğini yardımcısı Müfit Erkasap’ın bilgilerine göre hazırlayacağı bildirildi.

‘Bu futbol yetmez’

Bu arada Belçika Teknik Direktörü Rene Vandereycken çarşamba günü Türkiye ile yapacakları karşılaşmanın çok zor olacağını söyledi.

İlk maçta sahalarında Estonya’yı 3-2 yendiklerini hatırlatan Vandereycken, Türkiye maçının daha yüksek seviyede oynanacağını, bu nedenle futbolcularına daha iyi futbol oynamalarını şart koştuğunu ifade etti.

Bu maçta kadronun tamamen değişeceğini söyleyen Vandereycken, “Vincent Kompany sağ bek oynayamayacak. Bayern Münih’in uzun boylu oyuncusu Daniel van Buyten’i ise merkez savunmada oynatmayacağım” diye konuştu.

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