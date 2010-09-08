-BELÇİKA GALİBİYETİ ALMAN BASININDA BERLİN (A.A) - 08.09.2010 - Alman basını, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda Türkiye'nin dün akşam Belçika'yı 3-2 yendiği karşılaşmaya yer verdi. Bild gazetesi, ''3-2! Altıntop, Van Buyten'i yendi'' başlığı ile verdiği haberde, Almanya'nın yanı sıra Türkiye'nin de elemelere iki galibiyet ile başladığını, Bayern Münihli iki yıldız oyuncu Hamit Altıntop ile Daniel van Buyten arasındaki düellodan Hamit'in galip çıktığı belirtildi. Haberde, böylelikle A Grubunda 8 Ekim'de Berlin'de Türkiye ile Almanya'nin zirve mücadelesi vereceği kaydedildi. Kicker dergisinin internet sayfasında yer alan haberde de Arda Turan'ın Türkiye'yi sevindirdiği belirtilirken, Van Buyten'in gollerinin Belçika için yeterli olmadığı ifade edildi. Sportbild dergisinin internet sayfası da ''Van Buyten iki gol attı, ancak sonunda Altıntop sevindi'' başlığı ile verdiği haberde, Alman milli takımının gelecek karşılaşmadaki rakibinin ikinci maçını da kazandığı belirtildi. Berliner Kurier gazetesi, Van Buyten'in gollerinin Türkiye'de puan almaya yetmediği ifade edilirken ''B.Z'' gazetesi de ''Jogi'nin (Joachim Löw) futbolcuları Türkiye için hazır'' başlığını kullandı. Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw de elemelerin henüz başında bulunduklarını, Türkiye'nin Belçika'yı yeneceğini beklediğini belirtti.