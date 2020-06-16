Belçika'da seks işçileri tekrar çalışmaya başladı: Risk korkutsa da faturalar bekliyor

Nüfus oranına göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Belçika Belçika'da 3 ay önce işi bırakmak durumunda kalan seks işçileri kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte bir hafta önce yeniden çalışmaya başladı. Birçok seks işçisi kendilerini Covid-19 mağduru olarak görüyor zira birçoğu kaçak çalıştığı gerekçesi ile devlet yardımları alamadı.

Euronews'in haberine göre; 1990 yılından bu yana bu sektörde çalışan Marie birçok sorunun hala havada kaldığını belirtiyor, "İşe yeniden başlıyorum ancak bu durumdan mutlu değilim. Başka seçeneğim yok. Covid-19 beni korkutuyor zira bu hastalıkla ilgili fazla bilgi sahibi değiliz. Müşterilerimizden maske takmalarını ve farklı hareket etmelerini talep edeceğiz. Müşterilerin bunu kabul edip etmeyeceğini bilemiyoruz." diyor.

Son üç aydır hiç çalışmadığını belirten Marie, kronik bir hastalıkla boğuşuyor bu yüzden risk teşkil eden kişiler arasında bulunuyor. Marie, hayatta kalabilmek için emekliliği için ayırdığı parayla geçimini sağladı bu yüzden geçimini sağlamak amacıyla en yakın zamanda yeniden işe dönmek durumunda.

Belçika genelinde 26 bin kayıtlı seks işçisi var.