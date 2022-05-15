Belçika'da şampiyon Club Brugge!

Belçika Pro League'de Şampiyonluk Turu'nun 5. hafta mücadelesinde Club Brugge, Royal Antwerp'e konuk oldu.

Michael Frey'in 19. dakikada kaydettiği golle Royal Antwerp öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Club Brugge, Hans Vanaken'in 49. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.

Jack Hendy 64. dakikada takımını öne geçiren golü atarken Sargis Adamyan 66. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Üst üste 3. şampiyonluk

Alınan bu sonucun ardından Club Brugge, Şampiyonluk Turu'nun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Normal sezonu Union St. Gilloise'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, son hafta öncesinde puanını 49 yaptı.

Geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Club Brugge, toplamda 18. şampiyonluğunu elde etti.