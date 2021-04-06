Belçika'da polis yaklaşık 28 ton kokain ele geçirdi

Belçika'da polis bir uyuşturucu çetesinin şifrelenmiş telefon ağına erişim sağlayarak değeri 1.65 milyar dolar olan yaklaşık 28 ton kokain yakaladıklarını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, Belçika'da altı hafta süren bir operasyonla 27.64 ton kokain yakalandı.

Operasyon için uzman polisler, uyuşturucu çetesinin kullandığı şifrelenmiş bir konuşma uygulamasına erişim sağladı. Mesajlarda kokain nakliyatlarının detaylı bilgisine ulaşıldı.

Belçika Federal Polisi'nden yapılan açıklamada "Suçlulara şifrelenmiş telefon sağlayan bir örgüte dair yapılan inceleme sırasında uzmanlar bu şifrelenmiş mesajlara ulaştı." ifadeleri yer aldı.