Belçika'da polis yaklaşık 28 ton kokain ele geçirdi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Belçika'da polis bir uyuşturucu çetesinin şifrelenmiş telefon ağına erişim sağlayarak değeri 1.65 milyar dolar olan yaklaşık 28 ton kokain yakaladıklarını açıkladı. </p>\n<div class="el__leafmedia el__leafmedia--sourced-paragraph">\n<p class="zn-body__paragraph speakable" data-paragraph-id="paragraph_2FC00B8E-0183-D85F-986B-A6AD602810F8">CNN'de yer alan habere göre, Belçika'da altı hafta süren bir operasyonla 27.64 ton kokain yakalandı. </p>\n<p class="zn-body__paragraph speakable" data-paragraph-id="paragraph_2FC00B8E-0183-D85F-986B-A6AD602810F8">Operasyon için uzman polisler, uyuşturucu çetesinin kullandığı şifrelenmiş bir konuşma uygulamasına erişim sağladı. Mesajlarda kokain nakliyatlarının detaylı bilgisine ulaşıldı. </p>\n<p class="zn-body__paragraph speakable" data-paragraph-id="paragraph_2FC00B8E-0183-D85F-986B-A6AD602810F8">Belçika Federal Polisi'nden yapılan açıklamada "Suçlulara şifrelenmiş telefon sağlayan bir örgüte dair yapılan inceleme sırasında uzmanlar bu şifrelenmiş mesajlara ulaştı." ifadeleri yer aldı. </p>\n</div>\n</body>\n</html>