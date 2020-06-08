Belçika'da Covid-19 sonrası dönem için her vatandaşa 10 ücretsiz tren bileti verilecek

Belçika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ekonominin yeniden canlandırılması için her vatandaşa 10 tren bileti ücretsiz olarak verilecek.

Independent'da yer alan habere göre, Belçika'da Covid-19 salgınının ekonomiye olan etkilerini toparlamak amacıyla alınan kararla her vatandaşa istedikleri uzaklıktaki mesafeye gidebilmeleri için 10 ücretsiz tren bileti verilecek.

Tren yolcuları 1 Temmuz ile 31 Aralık 2020 arasında mümkün olacak. Ücretsiz biletlerin amacı insanların ülke içinde seyahat edip turizme katkı sağlamaları.

Öte yandan devletin trenyolu şirketi SNBC kendilerine bu kararda fikir sorulmadığını söyledi. SNBC yöneticisi, alınan kararın trenlerde aşırı kalabalığa neden olacağını söyledi.