Belçika'da 1 Nisan şakası festivale binlerce kişi katıldı; polis Koronavirüs kurallarını ihlal eden kalabalığa müdahale etti

Brüksel'de 1 Nisan şakası olarak yapılan festival duyurusuna inanan çok sayıda insan bir parkta toplandı. Açık havada dört kişiden fazla toplanmanın Koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olduğu Brüksel'de "sahte festival" için toplanan kalabalığa polis müdahale etti.

Euronews'un haberine göre Facebook üzerinden, Brüksel'de dünyaca ünlü DJ'lerin katılacağı bir konser olan "La Boum" reklamı yapıldı. Reklamda, Calvin Harris, Solomun, Carl Cox, DJ Snake, Steve Aoki, Diplo, Fedde le Grand, Charlotte de Witte, Tiësto, Skrillex, Martin Garrix, Afrojack, Flume, Lost Frequency, Disclosure ve 75 tane daha dünyaca ünlü ismin konsere katılacağı belirtildi.

Festival reklamında, sosyal mesafenin olmayacağı belirtildi ve "Uzaklaşmaya veya engellere müsamaha gösterilmeyecek. Çıplak gelin, birbirinizi öpün, bolca sevişin ... insanlığı hayatımıza geri getirelim ve sabaha kadar dans edelim!" ifadeleri kullanıldı.

Organizatörler, Facebook sayfasında festivalin bir 1 Nisan şakası olduğunu belirtti. Öte yandan şaka olduğunu bilmeyen binlerce insan festival için Brüksel'de bulunan 'Bois de la Cambre' parkına toplandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında açık havada dört kişiden fazla bir araya gelmenin yasak olduğu Brüksel'de sahte festivale giden kalabalığa polis müdahale etti. Çevik kuvvet, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Dört kişinin tutuklandığı bildirildi.