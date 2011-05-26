Belçika da çarşafı yasakladı

T24- Fransa'dan sonra Belçika da kamuya açık alanlarda çarşaf giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı.
Böylece Belçika, Fransa’dan sonra Avrupa’da çarşaf giyilmesini yasaklayan ikinci ülke oldu.
Yeni yasa, kadınların kimliğinin belirlenmesini engelleyecek şekilde yüzünü tamamen ya da kısmen kapatan giysi giyilmesini yasaklıyor. Yasa önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.
Belçika, geçen yılın Nisan ayında da Müslüman kadınların taktıkları peçeyi yasaklayan tasarıyı onaylamış, ancak hükümetin dağılması nedeniyle tasarı yasalaşmamıştı.