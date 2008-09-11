Belçika basını: Mucizeyi kaçırdık



Belçika basını Türkiye karşısında alınan 1-1'lik beraberliği, "Az kalsın mucize yaratıyorduk" yorumuyla verirken, futbolcular ise maçın hakemine tepki gösterdi.



Belçika'nın en yüksek tirajlı gazetesi HLN, Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. grupta Türkiye ile yaptıkları maçı, ''Türkiye'de az kalsın mucize yaratıyorduk. Ancak kaza ile ele çarpan top karşılaşmayı beraberlikle sonuçlandırdı'' başlığı ile okuyucularına duyurdu.



HLN, oynanan maça ilişkin ''1 puanı fazlasıyla hak ettik'' iddiasında bulunurken, 1-1'lik sonucu da ''güven verici'' olarak değerlendirdi.



Het Nieuwsblad gazetesi ise Belçika'nın lakabı olan kırmızı şeytanlar için, ''İstedikleri sonucu elde edemediler'' yorumunu yaparak, ''Ancak kırmızı şeytanlar, Türkiye'den 1 puan alarak, Dünya Kupası Finallerine katılma planlarında takım olarak emin adımlarla ilerliyorlar'' ifadelerini kullandı.





Futbolcuların yorumları



Bu arada Belçikalı futbolculardan, maçta takımının golünü atan Sonck, ''Biz kırmızı şeytanlar takımı olarak, Türkiye cehenneminde oynamamızın baştan beri zor olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'yi hakem kurtardı. Maçın orta hakemi Türkiye ile birlikte hareket etti. Türkiye bizden üstün bir takımdı. Ancak hakemin verdiği penaltı doğru değildi. Yan hakem pozisyona yakın olmasına rağmen, bayrağı kaldırmadı, ancak orta hakem yine de penaltıyı verdi. Teşekkür ederiz hakem bey'' yorumunda bulundu.



Kaleci Stijn Stijnen ise, ''Penaltıya sebep olan Witsel ellerini kesip atamaz ya. Penaltı olmayan bir pozisyonda taraftarın baskısı hakemi penaltı vermeye mecbur etti. Az kalsın Emre'nin kullandığı penaltıyı kurtarıyordum. Ama Emre topa çok iyi vurdu. Böyle bir vuruşun kaleci tarafından kurtarılması çok zor. Türkiye bizden üstün olmasına rağmen, bana göre bu skor doğru skor'' dedi.



Öte yandan gazeteler, ülkenin en büyük kulübü olan Rsc Anderlecht'ten hiçbir futbolcunun Belçika Milli Takımında ilk 11'de yer almamasının tarihe geçtiğine dikkat çekti.

