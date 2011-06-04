-BELÇİKA BASINI: KUPA UZAKLAŞIYOR BRÜKSEL (A.A) - 03.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün akşam kendi sahasında Türkiye ile 1-1 berabere kalan Belçika'da gazeteler, Türkiye'nin avantaj sağladığını Belçika'nın ise kupadan uzaklaştığı yorumunda bulundu. Fransızca yayımlanan gazetelerden Le Soir, "Yine olmadı" başlığını kullandığı haberinde "Belçika artık kendi kaderini kendisi belirleyemeyecek ve Almanya'nın ardından ikinci olabilmek için Türkiye'nin bir başka maçta yenilmesini bekleyecek" değerlendirmesinde bulundu. "Witsel'in kaçırdığı penaltı pahalıya patlayabilir" denilen haberde, Teknik Direktör George Leekens'in ise "Penaltıyı kaçırması sorun değil, Witsel en iyi oyuncularımdan biri" diyerek bu oyuncusunu koruduğu belirtildi. La Capitale gazetesi, "Euro 2012'ye hazır değiliz" başlıklı haberinde "Belçika'nın kazanmak için elinde çok fırsat oldu, ama daha önceki maçlardaki performansı burada göremedik. Teknik oynamamıza rağmen, maçın hakimiyetini koruyamadık" yorumunda bulundu. Derniere Heure gazetesi, "Witsel’in kaçırdığı penaltı berbat etti" ve "Belçikalı oyuncalar ilk 15 dakika çok iyi bir oyun çıkardılar, maçın geri kalan kısmında Türkiye'nin ritmi yükseldi" ifadesini kullandı. Teknik Direktör Leekens'in Belçika'da siyasetçilerin yapamadığını başararak herkesi birleştirdiğini belirten gazete, "Meksika 1986’dan bu yana Belçika, Kızıl Şeytanların arkasında tek yürek olmamıştı, siyasetçilerin bir senedir yapamadığını Leekens yaptı. Stadyumda taraftarlar Fransız ve Flaman ayrımı olmadan Leekens’in takımını destekledi" tespitinde bulunarak 1 yıldır kurulamayan hükümetin Leekens'in başbakanlığında kurulmasını istedi. Flamanca yayımlanan Het Laatste Nieuws, "Avrupa Kupası uzaklaşıyor" başlıklı haberinde karşılaşmayı "Belçikalılar oyuna çok iyi başlayıp 4'üncü dakikada 1-0 yaptılar. 22'inci dakikada Burak Yılmaz’ın golüne kadar Belçikalılar üstündü. Maçın bitmesine 15 dakika kala Arda'nın faulü Belçika'ya penaltı şansı kazandırdı. Nefesler kesildi, bütün umut Witsel'e bağlandı ama topu kalenin üzerinden attı. Belçika'nın kaderi artık kendi elinde değil" dedi.