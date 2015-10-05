Belçika basını: Brüksel Belediyesi, Erdoğan'a konuşma için salon vermedi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen ve konuşmasını ikamet ettiği Steigenberger Hotel önünde yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Brüksel Belediyesi tarafından Türk seçmenlerle buluşması için salon verilmediği öne sürüldü.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Belçika'nın L'Echo gazetesi, Brüksel Belediyesi'nin Erdoğan'ın Türk seçmenlerle buluşması için salon vermediğini iddia etti. Gazeteye göre, Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, salon taleplerini, "Siyasi toplantılar için tasarlanmadı" diyerek reddetti.

Mayeur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi istenen kültür festivali açılışına da, Tunus'la ilgili bir program nedeniyle katılmayacağını bildirdi. Hollanda basını ise, Belçika hükümetinin Erdoğan'ın Brüksel ziyaretine olumlu bakmadığını öne sürdü.

L'Echo, Brüksel Belediyesi'nin kararı nedeniyle Erdoğan'ın Türk seçmenlerle Brüksel yerine Strasbourg'da buluştuğunu yazdı.

"Ziyaret talebine yanıt yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Strasbourg'da başlayacak Avrupa programı kapsamında, Pazartesi ve Salı günleri Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı, Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile görüşecek. Europolia Kültür Festivali'nin açılışına katılacak olan Erdoğan'a, Belçika Kralı Philip tarafından Leopold Nişanı verilecek.

Ancak Hollanda'nın etkin gazetelerinden Volkskrant'a göre, bütün bu görüşmeler "strateji gereği" yapılacak. Çünkü, Charles Michel başkanlığındaki Belçika hükümeti, Erdoğan'ın ziyaretine sıcak bakmıyor. Gazete, Belçika'nın 2 yıldan bu yana Türkiye'nin Cumhurbaşkanı düzeyinde resmi ziyaret talebine yanıt vermediğini yazdı. Gazeteye göre karara gerekçe olarak da Erdoğan ve AKP hükümetinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rahatsızlık yaratan uygulamaları gösteriliyor.

Volkskrant'taki haberde, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt gruplara yönelik saldırıları ve Erdoğan'ın seçim sonuçlarına yönelik olumsuz tutumunun Brüksel'de rahatsızlık yarattığı vurgulanıyor.

Gazete, ancak Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, bu nedenle özellikle Suriye'deki gelişmeler ve mülteci sorununun gündemde olduğu bir dönemde Erdoğan'ın ziyaretinin "strateji gereği" kabul edildiğini kaydetti.

Belçika'da hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı'nın milletvekillerinden Peter de Roover de, Erdoğan'ın Belçika Kralı tarafından kabulünün diplomatik teamüller gereği olduğunun altını çizdi. Peter de Roover, "Bu, Belçika'nın Erdoğan ve partisini desteklediği anlamına gelmiyor" dedi.

Gündem, PKK ve Suriye

Erdoğan'ın Brüksel temaslarında öne çıkan konu; Suriye ve mülteci sorunu.

Avrupa'daki genel eğilim, mültecilerin Avrupa'ya gelmeden o bölgede barındırılması. AB yönetimi, bunun için gerekli maddi desteği sağlayacağını açıkladı.

Erdoğan'ın temasları sırasında Suriye konusunda "Güvenli bölge" önerisini gündeme getirmesi bekleniyor. Ancak AB yönetimi bu öneriye sıcak bakmıyor.

AB'nin eski Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Marc Pierini, Esad yönetiminin yenilenen hava gücü ve Rusya'nın bölgedeki askeri gücü nedeniyle bu öneriyi "fazlasıyla riskli" buluyor.

Brüksel'deki kaynaklara göre görüşmelerde, Türkiye'ye IŞİD'le daha etkin mücadele etmesi çağrısı yapılacak.

Avrupalı liderlerin Türkiye'de son dönemde artan şiddet olayları ve PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin kaygılarını da dile getirmeleri bekleniyor.

Brüksel'deki kaynaklar, AB yönetiminin Türkiye'nin terörle mücadelesini anlayışla karşıladıklarını belirtiyorlar. Ancak Türkiye'nin şiddeti tırmandırarak çözüm sürecini ortadan kaldırmasına da sıcak bakmadıklarını vurguluyorlar.

Kaynaklara göre Avrupa, Türkiye'de Kürt siyasetçilere, yargıya, gazetecilere ve muhalif kesimlere yönelik tehdit ve baskılardan rahatsız. AB liderleri, Türkiye'nin yeniden demokratik ilkelere sahip çıkarak, Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yana.