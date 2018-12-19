Belçika Başbakanı Michel'den istifa kararı

Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını ve dilekçesini "hemen" Kral Philippe'e sunacağını duyurdu. Belçika Federal Parlamentosunda Yeşiller'in desteğini alan Flaman Sosyalist Parti (SP.A) ve Sosyalist Partinin (PS) "güvensizlik oyu" vermesi üzerine söz alan Michel istifa edeceğini açıkladı.

Michel, "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim." dedi.

Belçika Kralı Philippe'nin, Michel'in istifasını "bekletme", "kabul etme" ya da "anında reddetme" yetkisi bulunuyor. Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu. BaşbakanMichel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Kral istifayı 'bekletecek'

Belçika Kralı Philippe, istifasını sunan Belçika Başbakanı Charles Michel'in dilekçesini "bekletme" kararı aldı. Belçika Kraliyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Michel, Federal Parlamentoda istifasını açıklamasının ardından dilekçesini Kral Philippe'e sundu.

Talebi değerlendiren Kral, Michel'in istifa dilekçesini "bekletme" kararı aldı.

Buna göre Kral Philippe, istişarelerde bulunacak ve birkaç gün içinde Michel'in istifasını kabul veya ret kararını açıklayacak.