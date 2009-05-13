Belçika Advocaat ile prensite anlaştı



19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta Türkiye'nin de rakibi olan Belçika, milli takımın başına geçmesi için teklif götürdüğü Zenit St Petersburg'un Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat'la prensip anlaşmasına vardı.



Belçika Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Marie Philips, VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, ''çok büyük ihtimalle'' Advocaat'ın yeni milli takım hocası olacağını söyledi.



''Küçük general'' lakabıyla tanınan 61 yaşındaki Advocaat, daha önce de Hollanda, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri milli takımlarında görev almıştı.



Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'e kendi evinde 4-2 ve deplasmanda 2-1 yenilmesi üzerine nisan ayı başında teknik direktör Rene Vandereyken'in görevine son vermişti.



Türk basınında ise, Fenerbahçe’nin İspanyol teknik direktörü Luis Aragones’in Belçika MilliTakımı’nın başına geçebileceği yazılmıştı.



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta İspanya 18 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Bosna Hersek'in 12, üçüncü sıradaki Türkiye'nin 8, dördüncü Belçika'nın 7, beşinci Estonya'nın 5 ve son sıradaki Ermenistan'ın 1 puanı bulunuyor.



