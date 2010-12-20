-BELÇİKA, 300 BİN AVROYU İADE EDEN TÜRK'Ü KONUŞUYOR BRÜKSEL (A.A) - 20.12.2010 - Belçika'nın Gent kentinte, daha önce banka şubesi olan büroyu satın alan ve gizli bir bölmede 300 bin avro bulan Kaya Ferhat (33), parayı polise iade edince ülke gündemine oturdu. Örnek davranışıyla birçok gazete ve internet sitesinde "Türk, bankada bulduğu 300 bin avroyu polise verdi" başlığıyla en çok okunan haber konusu olan Ferhat, "parayı sahiplenmeyi bir an bile düşünmediğini" söyledi. 5 kişinin çalıştığı muhasebe şirketi için, Dexia'nın boşalttığı büroyu satın alan ve yenileme çalışmasına başlayan Ferhat, plastik poşetler içinde sevk belgeleriyle birlikte saklanan 20 ve 50 avroluk banknotları bankanın gizli bölmesinde, toprağa saklı halde bulduğunu açıkladı. Gent polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.