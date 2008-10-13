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Ekonomi

Belçika 2,5 milyar Euro’luk kaynak arıyor

Fortis ve Dexia'yı kurtarmak için bütçesini zorlayarak milyarlarca Euro kaynak aktaran Belçika, 2,5 milyar Euro’luk kaynak arayışına girdi.

13 Ekim 2008 03:00

Küresel finansal krizde dev bankaları Fortis ve Dexia'yı kurtarmak için milyarlarca Euro kaynak aktaran Belçika, AB'nin Maastricht kriterlerine uygun 2009 yılı bütçesi için 2,5 milyar Euro kaynak arayışına başladı.

Belçika Başbakanı Yves Leterme, bütçe gelirleri artırmak için alınacak önlemlerde "halkın alım gücüne zarar verilmeyeceği" güvencesi verdi.

Leterme, ekonominin "cansız" olduğu bir dönemde geçmişte yapılanlardan farklı olarak, "tüketici güvenini mevcut düzeyinde tutmanın ve rekabet güçlerini korumaları için şirketlere destek vermenin" önemini bildiklerini vurguladı.

Fortis ve Dexia bankasının kurtarılmasında yaklaşık 7 milyar Euro yükün altına giren Belçika hazinesi, bu miktarın 4,5 milyar Eurosunun karşılığını bulduğunu açıklamıştı.

Federe yapılı Belçika'nın bütçe açığını kapatmak için trafik cezalarının tahsilatını hızlandırması ve Flaman, Valon ve Brüksel otonom bölgelerinden merkezi bütçeye daha fazla katkı talep etmesi bekleniyor.

2009 yılı için yüzde 1,2 büyüme öngören Belçika'nın bu rakamı tutturamaması halinde, AB limitlerinin üzerindeki bütçe açığı 5 milyar Euro'ya kadar çıkabilecek.

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