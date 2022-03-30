Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti

Hollanda'nın ardından Belçika'da casusluk iddiaları ile Rus diplomatları sınır dışı etti. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptığı açıklamada, Rusya'nın Brüksel'deki Büyükelçiliği ve Anvers’te bulunan Başkonsolosluğunda görevli 21 Rus diplomatın Belçika’nın ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde casusluk ve propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve bu nedenle haklarında sınır dışı edilme kararı verildiğini bildirdi.

Ukrayna savaşı sürecinde NATO ve Avrupa Birliği (AB) kapsamında alınan yaptırım kararlarına katılan ve Ukrayna’ya aktif destek veren Belçika'nın bu kararı savaşa bağlı olmaksızın ülke güvenliği nedeniyle aldığı ifade edildi.

Bir süredir NATO ve AB’ye ev sahipliği yapan Belçika’nın aynı zamanda siber saldırıların da hedefi olduğu açıklanmıştı. Belçika'nın 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına AB ve NATO kanadından henüz bir yorum yapılmadı.