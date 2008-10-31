Belçika 2 yıllığına maaşları donduracak

Belçika'nın 2009 ve 2010 yıllarında ücret artışını rafa kaldırmayı planladığı bildirildi.



Küresel finansal krizde Fortis, Dexia ve KBC başta olmak üzere tüm büyük bankalarını kurtarmak zorunda kalan Belçika'nın 2009 ve 2010 yıllarında ücret artışını rafa kaldırmayı planladığı bildirildi.



Hollandaca yayınlanan De Morgen gazetesinin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hükümetin en iyi ihtimalle 2009 yılı ortasına kadar sürecek ekonomik durgunluğu ve petrol fiyatları başta olmak üzere enflasyondaki gevşemeyi dikkate alarak, kamu çalışanlarının maaşlarına ve işsizlik ödeneklerine zam yapmayacağı belirtildi.



Belçika'da iş dünyası temsilcileri de işçilik maaliyetlerinin son yıllarda Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden çok daha hızlı artmasından şikâyet eden raporlar yayınlıyorlar.



Ekonomistler, son haftalardaki banka kurtarma operasyonlarında 20 milyar avroluk maaliyetin altına giren Belçika hazinesinin, gelecek yıl büyüme oranının yüzde 1'in altına düşmesi halinde bütçe açığında AB limitlerini aşacağı uyarısında bulunuyorlar.



Bu arada Belçika'da Eylül ayında yüzde 5,5'e ulaşan enflasyon oranı, ilk tahminlere göre Ekim ayında yüzde 4,7'ye geriledi.

