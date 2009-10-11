Belçika 2 Türkiye 0 maç sonucu

2010 Dünya Kupası Grup Elemelerinde Türkiye deplasmanda Belçikaya 2-0 mağlup oldu. 8 ve 84. dakikada Mpenza'nın golleriyle Belçika sahadan galip ayrıldı.



Bosna Hersek'in bugün Estonya'yı 2-0 mağlup etmesyile Dünya Kupaları'na katılma şansını kaybeden Türkiye artık 2012'de yapılacak Avrup Şampiyonası'na 2. torbadan katılmak için mücadele verecek. Kura torbalarında 16. sırada yer alan Türkiye 2 basamak gerilemesiyle 3. Torbadan kuralara katılacak. Bu nedenle Türkiye'nin grup maçlarını kazanması büyük öneme sahip.