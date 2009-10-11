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Spor

Belçika 2 Türkiye 0 maç sonucu

11 Ekim 2009 02:39

2010 Dünya Kupası Grup Elemelerinde Türkiye deplasmanda Belçikaya 2-0 mağlup oldu. 8 ve 84. dakikada Mpenza'nın golleriyle Belçika sahadan galip ayrıldı.

Bosna Hersek'in bugün Estonya'yı 2-0 mağlup etmesyile Dünya Kupaları'na katılma şansını kaybeden Türkiye artık 2012'de yapılacak Avrup Şampiyonası'na 2. torbadan katılmak için mücadele verecek. Kura torbalarında 16. sırada yer alan Türkiye 2 basamak gerilemesiyle 3. Torbadan kuralara katılacak. Bu nedenle Türkiye'nin grup maçlarını kazanması büyük öneme sahip.

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