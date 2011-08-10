-BELÇİKA: 2 - TÜRKİYE: 3 ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı özel maçta Belçika'yı ikinci yarıda attığı gollerle 3-2 yendi. Oh Leuven Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 60'ıncı dakikada Orhan Gülle, 71 ve 87'nci dakikalarda Burak Kaplan atarken Belçika'nın gollerini 9 ve 29'uncu dakikalarda Christian Benteke Liolo kaydetti. Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Luc Wouters yönetti, yardımcılıklarını Mark Simons ve Kristof Meers yaptı. Milliler, maçın ardından yarın Brüksel'den İstanbul'a dönecek.