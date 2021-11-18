Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak

Belçika'da hükümet, son günlerde hızla artan Covid vakaları nedeniyle önlemleri daha da sıkılaştırma kararı aldı.

Cumartesi gününden itibaren 10 yaşından büyük herkes için açık ve kapalı kamusal alanlarda ağız maskesi takmak yeniden zorunlu olacak.

Daha önce bu zorunluluk, 12 yaş ve üzeri kişileri kapsıyordu.

Yiyecek, içecek ve eğlence mekanlarına Covid sertifikası ve ağız maskesi ile girilebilecek.

Avrupa'da nüfusa oranla en fazla Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülkelerden olan Belçika, 5-11 yaş arasındaki çocukları da kısa süre içinde koronavirüse karşı aşılayacak.

Perşembe günü yapılan Danışma Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapan Başbakan Alexander De Croo, "Belçika'da her 10 kişiden 9'u aşılandı. O yüzden şu anda yeni bir kapanma gerekli değil ancak ek önlemler kesinlikle gerekli" dedi.

Şu an yayılmakta olan virüsün bir öncekinden 3 kat daha güçlü ve bulaşıcı olduğunu vurgulayan De Croo, bu nedenle önlemleri sıkılaştırma kararı aldıklarını belirtti.

Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek ve en az 28 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak yeni önlemler kapsamında, ağız maskesi takmak yeniden zorunlu hale getirildi.

Belçika'da 10 yaşından büyük herkesi kapsayan maske zorunluluğu şuralarda geçerli olacak:

Toplu taşıma

Temas gerektiren meslek çalışanları

Sağlık kurumları

Yiyecek, içecek ve eğlence sektörü (oturan müşteriler hariç)

Açık ve kapalı alanlardaki etkinlikler

Mağazalar ve alışveriş merkezleri

Kültürel ve spor etkinlikleri

Kamu binaları

Kütüphaneler

Spor salonları

Sinema, tiyatro, konser salonları ve müzeler

Eğlence parkları

İbadet yerleri

Ortaokullar

İlkokullarda maske takma zorunluluğu ise 12 yaşından itibaren başlıyor.

Yeni önlemler kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeye uymak da zorunlu olacak.

Beklenenin aksine yiyecek, içecek ve eğlence sektörü için kapanma kararı çıkmadı. Ancak bu sektörlere girişte Covid sertifikası göstermek zorunlu olacak.

Müşterilerini maske takmasını istemeyen gece kulübü ve diskolar, girişte hızlı koronavirüs testleri yapmak zorunda olacak.

Düğün ve benzeri eğlencelerde dans ederken de maske takmak zorunlu hale getirildi.

Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda 100'den fazla konuğun bulunduğu düğün ve etkinliklerde Covid sertifikası göstermek gerekecek.

Evden çalışma artacak

Kamu ve özel sektörde mümkün olduğunca evden çalışma zorunlu hale gelecek.

Ofise gitme zorunluluğu bulunmayan personel, 12 Aralık'a kadar haftada 4 gün evden çalışacak. 13 Aralık'tan itibaren bu süre 3 güne inecek.

Belçika'da herkes için 3. doz Covid aşısı uygulanmaya başlanacak. Öncelikle 65 yaş üzeri kişiler ile sağlık çalışanları, ardından bütün toplum aşılanacak.

Hükümet, 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına da mümkün olan en kısa sürede başlayacak.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu ülkede Covid vakaları günlük ortalama 12 bin 500'e yaklaştı.

Günde ortalama 240 kişinin hastaneye kaldırıldığı Belçika'da, Covid'e bağlı ölümler de yeniden artıyor.