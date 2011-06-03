Belçika: 1 Türkiye: 1

T24













TARAFTARLAR TÜRKİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI







Maçın özeti



Karşılaşmaya seyircisinin yoğun desteğiyle başlayan Belçika, (A) Milli Futbol Takımı’nın savunmasında Çağlar’ın uzaklaştıramadığı topla başlayan atakta, 4. dakikada Ogunjimi ile bulduğu erken golle kontrolü eline aldı. Erken yenilen golden sonra uzun bir süre maça dönemeyen (A) Milli Takım, orta alanda rakibinin baskısını aşamayıp kanatları kullanamadı.Belçika Futbol Federasyonu'nun yüzde 5'ten fazla bilet vermediği karşılaşmayı 50 bin kapasiteli Roi Baudouin Stadyumu'nda yaklaşık 2 bin 500 Türk taraftar kendilerine ayrılan bölümden maçı izledi. Belçikalı taraftarların bulunduğu bölümlerden de bilet alan Türk taraftarlar karşılaşmayı takip etti. Türk taraftarlar kale arkası tribünde kendilerine ayrılan yeri adeta kırmızı renklere boyadı. Üzerlerinde milli takım formaları bulunan taraftarlar tribünlere astıkları Türk bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Taraftarlar Büyük Önder Atatürk'ün “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır” sözünü pankart yaparak bulundukları tribüne astı. Belçika tribünlerinde ise bütün koltuklara ülke bayrakları bırakılırken, taraftarlar coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdi.90'+2'Simon Mignolet çıkıyor ve topu kontrol ediyor.90'+2'Mehmet Ekici ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.90'+1'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.90'+1'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.89'Nacer Chadli yarım rövaşatasında isabet var ancak kaleci topu kontrol etmeyi başardı.89'Timmy Simons topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.89'Çağlar Birinci şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.89'Axel Witsel ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.88'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.88'Steven Defour oyundan çıkıyor ve yerine Jelle Vossen oyuna dahil oluyor.88'Türkiye için kale vuruşu.87'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.86'Nicolas Lombaerts rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mehmet Ekici.86'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 45% - Misafir takım için 55% olarak gerçekleşti.85'Türkiye için kale vuruşu.85'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.85'Arda Turan oyundan çıkıyor yerine Semih Şentürk oyuna girecek.85'Türkiye takımında oyuncu değişikliği. Arda Turan oyundan alındı ve Semih Şentürk oyuna dahil oldu.84'Arda Turan bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Türkiye için şanssız bir an.83'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.82'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.80'Çağlar Birinci şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.80'Toby Alderweireld ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.80'Belçika, Toby Alderweireld ile korner atışını kullanıyor.79'Dries Mertens, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.79'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.78'Selçuk İnan oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Topal oyuna dahil oluyor.78'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.77'Sabri Sarıoğlu ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.77'Marvin Ogunjimi topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.77'Belçika - Ceza alanına doğru çok uzun bir taç atışı.76'Burak Yılmaz oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oluyor.75'Türkiye için kale vuruşu.75'KAÇAN PENALTI - Axel Witsel penaltı atışında topu dışarı gönderdi.74'PENALTI! - Dries Mertens, Arda Turan tarafından ceza sahasında iken düşürüldü.74'Belçika atağı, Vincent Kompany orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.73'Dries Mertens uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.71'Serdar Kesimal şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.71'Nacer Chadli ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.70'Burak Yılmaz rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Thomas Vermaelen.70'Serdar Kesimal şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.69'Nacer Chadli ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.69'Thomas Vermaelen uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.67'Vincent Kompany rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Burak Yılmaz.66'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 41% - Misafir takım için 59% olarak gerçekleşti.66'Simon Mignolet çıkıyor ve topu kontrol ediyor.66'Emre Belözoğlu frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.66'Toby Alderweireld rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Arda Turan.65'Vincent Kompany şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.65'Türkiye atağı, Kazım Kazım orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.65'Çağlar Birinci ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.64'Belçika aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Marvin Ogunjimi.64'Dries Mertens şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.63'Türkiye için kale vuruşu.63'Nacer Chadli ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.63'Toby Alderweireld ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.63'Burak Yılmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.62'Belçika, Toby Alderweireld ile korner atışını kullanıyor.62'Selçuk İnan araya giriyor ve topu kornere gönderdi.62'Toby Alderweireld ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.60'Eden Hazard oyundan çıkıyor ve yerine Dries Mertens oyuna dahil oluyor.59'Türkiye için kale vuruşu.58'Türkiye için kale vuruşu.58'Kazım Kazım şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.58'Eden Hazard ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.58'Belçika köşe vuruşunu Eden Hazard ile kısa pas olarak kullandı.58'Serdar Kesimal araya giriyor ve topu kornere gönderdi.58'Axel Witsel ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.56'Belçika için kale vuruşu.55'Eden Hazard şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.55'Türkiye, Emre Belözoğlu ile korner atışını kullanıyor.55'Toby Alderweireld araya giriyor ve topu kornere gönderdi.55'Selçuk İnan frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.52'Timmy Simons rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Emre Belözoğlu faülü kullanıyor.49'Belçika için kale vuruşu.49'Türkiye adına Servet Çetin kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.49'Türkiye, Selçuk İnan ile korner atışını kullanıyor.49'Vincent Kompany araya giriyor ve topu kornere gönderdi.48'Sabri Sarıoğlu ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.47'Arda Turan şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.46'Eden Hazard şutunda kaleci tehlikeyi savuşturuyor ve oyun devam ediyor.46'Çağlar Birinci şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.46'Belçika, Eden Hazard ile korner atışını kullanıyor.46'Jan Vertonghen oyundan çıkıyor yerine Thomas Vermaelen oyuna girecek.46'Belçika takımında oyuncu değişikliği. Jan Vertonghen oyundan alındı ve Thomas Vermaelen oyuna dahil oldu.46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.45'+1'Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.45'Kazım Kazım topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.45'Türkiye atağı, Emre Belözoğlu orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.44'Nicolas Lombaerts şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.44'Türkiye, Selçuk İnan ile korner atışını kullanıyor.44'Jan Vertonghen araya giriyor ve topu kornere gönderdi.44'Selçuk İnan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.44'Türkiye, Selçuk İnan ile korner atışını kullanıyor.44'Jan Vertonghen araya giriyor ve topu kornere gönderdi.43'Arda Turan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.42'Jan Vertonghen rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Burak Yılmaz.42'Servet Çetin şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.42'Nacer Chadli ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.41'Burak Yılmaz elle topa müdahele ediyor.41'Burak Yılmaz eli ile topa sahip oluyor.40'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.40'Toby Alderweireld rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Kazım Kazım.40'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 40% - Misafir takım için 60% olarak gerçekleşti.39'Türkiye için kale vuruşu.39'Servet Çetin şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.39'Eden Hazard ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.38'Selçuk Şahin rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Axel Witsel.37'Hakem sportmenlik dışı hareketinden dolayı sarı kartına başvuruyor, sarı kartı gören oyuncu Steven Defour.37'Sportmenlik dışı davranıştan dolayı Kazım Kazım sarı kartı görüyor.37'Steven Defour rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Burak Yılmaz.36'Burak Yılmaz rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Timmy Simons.35'Selçuk İnan rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Eden Hazard.35'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.34'Eden Hazard ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.34'Belçika köşe vuruşunu Eden Hazard ile kısa pas olarak kullandı.34'Selçuk Şahin araya giriyor ve topu kornere gönderdi.34'Belçika atağında yapılan bir orta.34'Selçuk İnan rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Steven Defour.32'Simon Mignolet çıkıyor ve topu kontrol ediyor.32'Çağlar Birinci ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.30'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.29'Jan Vertonghen bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Belçika için şanssız bir an.29'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.29'Burak Yılmaz topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.29'Arda Turan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.28'Vincent Kompany şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.27'Selçuk İnan kaleye doğru bir şut ancak defansa çarptı.24'Jan Vertonghen için gol şansı. Kafa vuruşu. Etkili değil.24'Belçika, Eden Hazard ile korner atışını kullanıyor.24'Sabri Sarıoğlu araya giriyor ve topu kornere gönderdi.24'Belçika - Ceza alanına doğru çok uzun bir taç atışı.22'Türkiye atağı, Arda Turan orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.21'Servet Çetin şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.21'Nacer Chadli ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.21'Selçuk İnan rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Eden Hazard.20'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.20'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 47% - Misafir takım için 53% olarak gerçekleşti.18'Türkiye için kale vuruşu.18'Belçika, Toby Alderweireld ile korner atışını kullanıyor.18'Serdar Kesimal araya giriyor ve topu kornere gönderdi.18'Marvin Ogunjimi ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.17'Türkiye aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Kazım Kazım.17'Nicolas Lombaerts şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.17'Burak Yılmaz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.16'Türkiye için kale vuruşu.16'Çağlar Birinci şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.16'Belçika, Toby Alderweireld ile korner atışını kullanıyor.16'Jan Vertonghen şutunda defans topu gol çizgisinden çıkarttı16'Volkan Demirel savunmada hata yaptı.15'Belçika, Toby Alderweireld ile korner atışını kullanıyor.14'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.13'Türkiye için kale vuruşu.13'Jan Vertonghen ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.13'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.12'Belçika için kale vuruşu.11'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.10'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.10'Jan Vertonghen ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.10'Sabri Sarıoğlu şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.10'Toby Alderweireld ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.9'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.8'Nicolas Lombaerts rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Selçuk İnan.8'Marvin Ogunjimi şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.8'Belçika atağı, Eden Hazard orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.7'Belçika için kale vuruşu.6'Belçika şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.5'Çağlar Birinci rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Eden Hazard.4'Nacer Chadli topu kafa ile indirdi.4'Timmy Simons ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.3'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.3'Türkiye şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.1'Burak Yılmaz şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.1'Türkiye forvetleri santrayı yaptılar ve maç başladı.0'Hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.0'Roi Baudouin bu maça evsahipliği yapacak.0'Roi Baudouin maça hazır. Her iki takımın sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.0'Roi Baudouin maça hazır. Takımların sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.0'Herkesin heyecanla beklediği bu maça Roi Baudouin evsahipliği yapacak.0'Maç 5 dakika içerisinde başlayacak.0'Müsabaka için herşey hazır. Takımların sahadaki yerlerini alması bekleniyor.