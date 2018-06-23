Belçika - Tunus maçında gol yağmuru; 'Kırmızı Şeytanlar' şov yaptı

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olarak gösterilen Belçika, Tunus karşısında şov yaptı.

Belçika, ikinci turu garantiledi

Maçı 5-2 kazanan 'Kırmızı Şeytanlar' 2. turu garantiledi. Karşılaşmaya fırtına gibi giren Belçika, 4. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Hazard, turnuvadaki ilk golüyle takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Mertens'in pasında bu kez Lukaku sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Ancak bu golden sadece 2 dakika sonra Brann kafayla fakı bire indirdi. İlk yarının uzatma anlarında Meurnier'in harika ara pasında Lukaku kendisinin 2. takımının 3. golünü attı ve gol krallığı yarışında Ronaldo'yu yakaladı.



İkinci yarıda bir kez daha Hazard sahneye çıktı ve kaleciyi geçerek skoru 4-1'e getirdi. Sonradan oyuna girip bir çok fırsatı kullanamayan Batshuayi son dakikada farkı 4'e çıkardı. Son sözü ise Hazri söyledi: 5-2.