Belaruslu aktivist, Ukrayna'da parkta asılı halde bulundu

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren ve yargılanmamak için ülkesini terk eden Belaruslulara yardım eden Ukrayna Belaruslu Evi'nin dün kaybolan Direktörü Vitali Şişov, bir parkta asılmış halde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, "Dün kaybolan Belarus vatandaşı Vitali Şişov, yaşadığı yerden uzak olmayan bir Kiev parkında ölü bulundu" denildi.

Polis, bir cinayet soruşturması başlattıklarını ve "intihar olarak gizlenmiş cinayet" ihtimali üzerinde de duracaklarını belirtti.

Aktivist pazartesi sabahı koşuya çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

İnsan hakları grubu Vyasna'nın Telegram kanalına göre Şişov, kısa süre önce arkadaşlarına yürüyüşleri sırasında takip edildiğini söylediğini belirtti.

Ukranya, Polonya ve Litvanya gibi ülkeler, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun baskıyı artırdığı günlerde Belaruslular için sığınılacak ülkeler haline geldi. Ukrayna Belaruslu Evi, ülkesini terk eden Belarusluların ev, iş ve yasal destek bulmasını sağlıyor.